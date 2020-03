Speciale verpleegafdeling voor ouderen met coronavirus opent maandag op Langendijk

BREDA - Oudere en kwetsbare patiënten uit Noord-Brabant die besmet zijn met Coronavirus (COVID-19) kunnen vanaf maandag 23 maart worden opgenomen op een daarvoor speciaal ingerichte verpleegafdeling in het Amphia Langendijk in Breda. Op deze locatie krijgen oudere patiënten specialistische zorg en behandeling. Er kunnen maximaal zestig patiënten terecht.



De locatie wordt gerund door zorgorganisatie Thebe en revalidatiekliniek De MARQ. De locatie is gevestigd binnen een geïsoleerde unit van de huidige revalidatieafdelingen van het Amphia Ziekenhuis (locatie Langendijk). Het betreft een tijdelijke unit, met standaard twintig bedden en uitloop tot maximaal zestig. Teamleider en verpleegkundige Babette Zeegers: "Deze locatie is bijzonder geschikt voor dit doel. Kwetsbare ouderen kunnen na hun verblijf in het ziekenhuis niet zomaar terug naar huis. De MARQ en Thebe hebben alle kennis paraat over dit type patiënt. Bovendien staat onze afdeling los van een verpleeghuis en is het zodoende goed te isoleren."



Unieke samenwerking

Carla Nieuwenhoff, medisch directeur van De MARQ: "Geweldig dat we op deze korte termijn van minder dan één week zo'n specialistische afdeling hebben kunnen opzetten met twee organisaties. Het is uniek dat onze specialisten Ouderengeneeskunde elkaar zo goed hebben weten te vinden. In tijden van nood wordt alles vloeibaar en kun je het bijna onmogelijke toch mogelijk maken."



De zorg en behandeling op deze afdeling is alleen bedoeld voor ouderen en kwetsbare personen die het Coronavirus hebben, en die daarbij een hoog risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte. De deelnemende organisaties ontlasten hiermee ziekenhuizen, huisartsen en wijkverpleging. Huisartsen, medisch specialisten en andere verwijzers zijn hiervan inmiddels op de hoogte gebracht.



RONAZ

Het initiatief tot het openen van deze locatie komt uit het Brabantse Regionaal Overleg Niet Acute Zorgketen (RONAZ). In totaal komen er drie extra behandellocaties: in Boxtel (al operationeel), Breda en Bergen op Zoom.