Ook niet via sluiproutes naar België: wegen afgezet met containers

BREDA - België heeft aan zijn grensovergangen in- en uitreiscontroles ingevoerd op 'niet-essentiële verplaatsingen' om zo de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op grote doorgangsroutes controleert de politie, maar bij de sluiproutes is er gekozen voor een andere oplossing. Daar staat grote containers die de weg blokkeren.

Even de grens over naar België gaat sinds dit weekend niet meer zo makkelijk. De Belgische regering heeft reizen die niet als noodzakelijk worden beschouwd voorlopig verboden. Er wordt dan langs de grenzen van het land ook streng gecontroleerd. Bij grote doorgangsroutes vragen politieagenten Nederlanders rechtsomkeert te maken. Wie zich niet houdt aan het verbod op 'niet-essentiële verplaatsingen' riskeert een boete tot 4000 euro of drie maanden gevangenisstraf.

Toch probeerden Brabanders, maar ook Belgen nog over de landsgrenzen heen te gaan via de verschillende sluiproutes. Daar hebben een aantal gemeentes inmiddels ook al een oplossing voor gevonden. Sinds gistermiddag zijn er op diverse sluiproutes dranghekken en containers dwars over de weg gezet .

De politie neemt het (volledig terecht) heel serieus en sluit de grenzen met Nederland af. #blijfinuwkot #blijfinuwland pic.twitter.com/h0rKipKVaQ — Stationschef (@StationschefBMO) March 21, 2020

Ondertussen aan de Nederlands-Belgische grens ... pic.twitter.com/F7cunCGERq — Thijs Roelen (@ThijsRoelen) March 21, 2020



De Nederlandse regering heeft vooralsnog geen extra maatregelen over de grenzen bekend gemaakt. Daardoor heeft de Nederlandse politie tot op heden aan de grens geen uitvoerende taak. België kan daarom zijn inwoners niet belemmeren Nederland in te komen.