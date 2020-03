Weer 573 mensen positief getest in Nederland: 1404 Brabanders besmet met coronavirus

BREDA - Sinds gisteren zijn er weer 573 mensen positief getest op het coronavirus. Het totaal aantal positief geteste personen komt hiermee op 4204. Hiervan komen 1404 patiënten uit Noord-Brabant. Dat meldt het RIVM. Ook zijn er sinds gisteren 43 patiënten overleden aan de gevolgen van COVID-19.

Er zijn sinds zaterdag 573 nieuwe mensen positief getest op het coronavirus. Dat is minder dan gisteren. Toen ging het om 637 nieuwe gevallen. In totaal zijn er nu 4204 mensen in Nederland besmet (geweest) met het virus. Hiervan zijn er 988 mensen in het ziekenhuis opgenomen. In het Amphia liggen momenteel 58 patiënten met COVID-19. Dit zijn er acht meer dan de dag ervoor. Ook zijn er sinds de update van gisteren 43 patiënten overleden aan COVID-19. In totaal zijn er 179 mensen overleden aan de ziekte, waarvan elf in het Amphia ziekenhuis. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 57 en 97 jaar.

Uit het Amphia zijn sinds gisteren zes patiënten ontslagen. Ook zijn er uit dit ziekenhuis 18 patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in het land. Dat doet het Amphia uit voorzorg. De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care gaf deze week aan dat de druk op de intensive cares vooral in Brabant erg groot is. Dat terwijl er in het noorden van Nederland amper coronapatiënten op de intensive care liggen. Door patiënten nu al te verplaatsen naar andere ziekenhuizen, is het Amphia voorbereid op de komst van nieuwe ernstig zieke coronapatiënten. Want het Amphia verwacht komende dagen een grotere toestroom van COVID-19-patiënten.

Noord-Brabant

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1404 personen. Dat zijn er 224 meer dan gisteren. Toen stond het totaal in Noord-Brabant op 1190. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (585) en Noord-Holland (535).

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat door het RIVM genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.