Schappen van Albert Heijn mogelijk leger door storing bij distributiecentra

BREDA - Zijn de schappen bij jouw Albert Heijn vandaag nog leger dan afgelopen week? Dat komt vandaag niet alleen door het hamsteren. Door een grote storing in de distributiecentra van de supermarkt zijn de winkels minder bevoorraad. Dat bevestigt de supermarkt aan RTL Z.

Supermarkten hebben het momenteel enorm druk. Veel Nederlanders hamsteren om voorbereid te zijn als er nog meer maatregelen komen vanwege het coronavirus. Dit had als gevolg dat veel winkelschappen leeg raakten. Daardoor worden de winkels al meerdere malen per dag bevoorraad.

Toch kan het zo zijn dat de schappen bij de Albert Heijn vandaag leger zijn. Na een grote storing in de distributiecentra van de supermarkt hebben verschillende supermarkten minder producten aangeleverd gekregen. De storing is wel al verholpen. De woordvoerder van de supermarktketen wil of kan niet tegen RTL Z zeggen hoeveel winkels last hebben gehad van de storing. De keten is bezig met het regelen van 'zoveel mogelijk vrachtwagens'.