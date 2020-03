Bredanaars steken zorgverleners hart onder de riem: witte T-shirts met rood hart prijken voor ramen

BREDA - Er duiken steeds meer witte T-shirts met een rood hart op achter de ramen van Bredase huizen. Het initiatief 'Mijn hart voor de zorg' om mensen in de zorg een hart on de riem te steken slaat in heel Nederland goed aan. "Het is fantastisch als zorgverleners onderweg van of naar werk al die steunbetuigingen zien".

Een wit T-shirt en een rode stift, meer is er niet nodig om steun te betuigen. Relatief makkelijk dus. Daarom roepen de verenigingen van artsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten gezamenlijk Nederlanders op een wit shirt met een hart achter het raam te hangen om zo alle mensen in de zorg te steunen. "We merken dat er in de samenleving veel behoefte is om mensen in de zorg een hart onder de riem te steken", aldus René Héman, voorzitter van Artsenfederatie KNMG, op hun site. "Zorgverleners zijn druk met maar één ding en dat is zorg verlenen. Ze hebben geen of weinig tijd voor social media en ander nieuws. Het is daarom fantastisch als zij onderweg naar werk of terug van een lange dag, al die steunbetuigingen voor de ramen zien hangen."

Nederlanders geven gehoor aan de oproep. Zo scharen bekende Nederlanders als astronaut André Kuipers, actrice Katja Schuurman en YouTuber Dylan Haegens zich al achter de actie. "Voor al die mensen die zo hard werken om deze crisis in bedwang te houden: Dank jullie wel! Uit de grond van mijn hart", zegt Katja Schuurman op Instagram.

Maar niet alleen bekend Nederland laat zien de zorgverleners te steunen. Ook in Breda duiken steeds meer witte T-shirts met een prachtig rood hart op voor het raam. Noord-Brabant kent tot nu toe de meeste coronapatiënten. In totaal gaat het om zo'n 1404 positief geteste mensen. In het Amphia Ziekenhuis in Breda liggen momenteel 58 patiënten met het coronavirus. Hiervan liggen er tien mensen op de intensive care.

De medewerkers zetten zich dag en nacht in om deze mensen zo goed mogelijk te helpen en zijn al op meerdere manieren bedankt. Zo belde koningin Maxima al naar het ziekenhuis, tekende motorrijders een groot hart met de tekst 'respect' op de stoep en hingen NAC-supporters een spandoek op met de tekst 'Hier werken de helden van Breda'.