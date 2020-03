Bredase taxichauffers gaan zorgverleners gratis vervoeren

BREDA - De coronacrisis is goed voelbaar in de taxibranche. Sinds het dagelijks leven bijna tot stilstand is gekomen, is er voor taxichauffeurs amper geld meer te verdienen. Maar in plaats van thuis te gaan zitten, hebben vier Bredase taxi-bedrijven de handen ineen geslagen voor een belangeloze actie: zij gaan zorgverleners gratis vervoeren.



Het zijn moeilijke tijden voor Fikri Boulakjar van taxi-bedrijf pelikaan, Henk-Jan Albrecht van taxi-bedrijf Altax, Dogan Sari van taxi-bedrijf Dogan en van Bram Voermans van The Company. De taxibranche ligt immers bijna compleet stil. En dat terwijl veel taxichauffeurs zzp'ers zijn die hard werken om hun gezin te onderhouden. Toch gaan ze niet bij de pakken neerzitten. De vier willen graag hun steentje bijdragen in deze crisistijd. Zij gaan zorgverleners belangeloos vervoeren.

"We willen ons inzetten om de mensen die het nu zwaar hebben in deze tijd helpen door te doen waar we goed in zijn: mensen veilig vervoeren naar hun bestemming. We staan dag en nacht klaar voor mantelzorgers en zorgpersoneel. We leveren hierbij maximale maatwerk. Ook staan we klaar voor de gemeente Breda en haar bestuurders voor hand- en spandiensten", laten de chauffeurs weten. "Op deze manier willen we onze verantwoordelijkheid nemen in deze moeilijke periode die ons allen raakt. Breda kan in deze moeilijke tijd op ons rekenen!"

Burgemeester

Burgemeester Depla is erg enthousiast over het bijzondere initiatief van de Bredase taxichauffeurs. "Weer zo'n mooi initiatief uit samenleving. Echt top om te zien dat zoveel mensen - vaak zelf ook getroffen door de crisis - met initiatieven komen om mensen die het nog moeilijker hebben, te steunen."