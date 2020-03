Honden mogen niet meer overal loslopen in natuurgebied rond JEKA

BREDA - Het natuurgebied 'Tussen de Leijen' is sinds10 maart opgedeeld in twee delen. Eén deel is aangewezen als hondenlosloopterrein en één deel is bestemd als rustgebied voor verschillende diersoorten en wordt daarmee afgesloten. Daarmee wil de gemeente hondeneigenaren tegemoet komen, maar tegelijkertijd de ecologische waarden van het gebied beschermen. Het natuurgebied dat rond het terrein van JEKA ligt wordt vooral bezocht door Bredanaars uit de IJpelaar.

Het natuurgebied 'Tussen de Leijen' is een stuk groen dat in eerste instantie is aangelegd om de ecologische waarden. Maar het wordt tegelijkertijd intensief gebruikt door hondenbezitters voor een heerlijk rondje met de trouwe viervoeter. Door de uitwerpselen van de honden verandert echter de bodemkwaliteit waardoor zeldzamere planten verdwijnen en ongewenste verstoringskruiden zoals de brandnetel en grassen juist verschijnen. Omdat de meeste honden niet aangelijnd zijn, verjagen ze vogels en zoogdieren die het gebied gebruiken als leef- en broedgebied. Om de ecologische waarden te beschermen en eveneens de hondeneigenaren tegemoet te komen, is daarom besloten het gebied op te delen in twee zones. Daardoor is er nu ruimte voor zowel de honden en hun baasjes als een rustige en veilige plek voor de andere flora en fauna.

Om aan te geven hoe de grenzen tussen het hondenlosloopterrein en het ecologisch gebied lopen worden hagen aangeplant. Daarnaast komt bij de ingang van het gebied een bord waarop is aangegeven welk deel als hondenlosloopterrein kan worden gebruikt.

Tussen de Leijen

Natuurgebied 'Tussen de Leijen' ligt in de oksel van de zuidelijke rondweg en de oprit naar de A27 en ligt om het voetbalterrein van JEKA heen. Het tien hectare grote natuurgebied is een belangrijke ecologische schakel en biedt leefgebied aan een groot scala wilde plant- en diersoorten. De naam stamt af van de ligging van het gebied tussen de beken de Molenleij en de Bavelse leij.