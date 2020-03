Even weer 'gewoon' naar school: Bredase scholen openen de deuren voor toetsweek

BREDA - De schoolexamens moeten wél doorgaan. Dat maakte minister van onderwijs Slob vorige week bekend. En dat betekent dat veel Bredase scholen vandaag dus 'gewoon' de deuren openen voor hun eindexamenleerlingen. Zo gaat bijvoorbeeld bij het Newman College deze week de SE-week van start. Maar na je examen gezellig napraten is er voor de leerlingen niet bij. Er gelden strenge regels.

Op 15 maart maakte het kabinet bekend dat alle scholen de deuren moesten sluiten. Leerlingen krijgen sindsdien les op afstand, aangezien alle lessen in de fysieke gebouwen verboden zijn. Maar voor de schoolexamens en de eindexamens is een uitzondering gemaakt. Vorige week maakte onderwijsminister Arie Slob bekend dat deze wél op school mogen worden gehouden. "Scholen zijn op dit moment volop bezig met het zo goed mogelijk organiseren van onderwijs op afstand voor hun examenkandidaten. Daar rekenen de leerlingen en ik ook op. Hiervoor is het noodzakelijk dat het schoolexamen, als onderdeel van het eindexamen, zo goed als mogelijk doorgang kan vinden. In afstemming met het RIVM wordt er daarom per direct ruimte gegeven om schoolexamens af te nemen op de scholen", liet hij toen weten. En dat betekent dat de deuren van Bredase scholen deze week 'gewoon' open gaat voor de toetsweek waarin de schoolexamens worden afgenomen.

Newman college

Eén van de scholen die vandaag open gaat is het Newman college. Daar gaat naar aanleiding van het besluit van minister Slob de toetsweek 'gewoon' door. Maar helemaal normaal zal het voor de leerlingen zeker niet voelen. De school volgt de richtlijnen van het RIVM nauw en heeft strenge maatregelen genomen. Zo worden de toetsen afgenomen in drie gymzalen waar alle tafeltjes minimaal 1,5 meter uit elkaar staan. Om ook bij de ingang drukte tegen te gaan, maken de leerlingen per gymzaal gebruik van een andere ingang. Het is de bedoeling dat leerlingen die binnen komen meteen op hun plek gaan zitten, en dus niet samenkomen.

Wanneer de toetsen klaar zijn, is het even rustig nabespreken met elkaar er niet bij. Leerlingen mogen de gymzaal verlaten wanneer ze klaar zijn en moeten dan onmiddellijk naar huis gaan. Leerlingen die zich niet fit voelen, mogen niet naar hun examen toekomen. Zij kunnen, wanneer ze zich dan beter voelen, de toets inhalen tijdens de herkansingsweek. Zij verliezen dan niet hun mogelijkheid tot herkansen. "We realiseren ons dat dit voor iedereen een zeer stressvolle en onzekere tijd is. We doen ons uiterste best om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan het beleid van onze minister van onderwijs om zo iedereen op tijd klaar te laten zijn voor zijn of haar examen. We wensen jullie dan ook ontzettend veel succes en gezondheid toe de komende dagen", laat de school aan haar leerlingen weten.