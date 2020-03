Honderden kapsalons sluiten per direct de deuren

BREDA - Honderden kapsalons hebben vandaag om 13.00 uur hun deuren gesloten. Het gaat om kapsalons die aangesloten zijn bij Kappersunited, een initiatief van een aantal grote Nederlandse kappersbedrijven. Daaronder vallen onder andere BrainWash en Kinki Kappers.

Ondanks de richtlijnen van het RIVM, dat kapsalons open kunnen blijven, vindt Kappers United het van algemeen belang om haar maatschappelijke bijdrage te leveren in de strijd tegen het coronavirus. Tot Kappersunited behoren ketens als Cosmo Hairstyling, BrainWash, Team Kappers en Kinki Kappers, samen goed voor zo'n 600 vestigingen in Nederland.

Het RIVM stelde vorige week nog dat kapsalons open konden blijven, maar Kappers United neemt nu zelf maatregelen en heeft maandagmiddag haar zaken gesloten. Met name de richtlijn om anderhalve meter afstand van elkaar te houden is daarbij doorslaggevend geweest, omdat die voor kappers niet te handhaven is.

De sluiting geldt voor onbepaalde tijd.