Meer dan 1500 besmettingen in Brabant, 21 nieuwe gevallen in Breda

BREDA - In Noord-Brabant zijn inmiddels 1558 mensen besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. In Breda gaat het om 158 mensen. Dat zijn er 21 meer dan gisteren.

Sinds gisteren zijn er in Nederland 545 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4749. De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1558 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600).

Er zijn gisteren opnieuw 34 mensen overleden aan het virus. Daarmee komt het totaal uit op 213 sterfgevallen. Daarvan kwamen er 13 om het leven in het Amphia in Breda. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. De gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar.

Werkelijk aantal

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.