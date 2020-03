Paul Rüpp spreekt studenten toe: houd rekening met inhalen in weekenden en avonden

BREDA - Voorzitter van het college van bestuur van Avans Paul Rüpp heeft de studenten van de hogeschool vandaag in een persoonlijke video toegesproken. Daarin stelt hij onder andere dat de studenten rekening moeten houden met het inhalen van colleges en toetsen op 'onorthodoxe momenten', zoals in de avonden en weekenden.

In de huidige tijd van de coronacrisis ligt bij veel studenten de prioriteit wel even ergens anders dan bij studieresultaten. Dat beseft Rüpp zich maar al te goed. Maar tegelijkertijd wijst hij de studenten in de video wel op hun eigen verantwoordelijkheid. "Wij bij Avans zijn druk bezig om onze studenten zo goed mogelijk te bedienen. Dat lessen online doorgaan en toetsen gemaakt kunnen worden. En we denken ook al na over hoe we alles na deze periode in kunnen gaan halen." Daarbij gaat de hogeschool onorthodoxe oplossingen niet uit de weg: studenten moeten rekening houden met lessen in de avonduren, weekenden en op feestdagen.

"Dat doen we niet omdat we dat leuk vinden, maar omdat we willen dat studenten zo min mogelijk studievertraging oplopen." En daar is de eigen rol van studenten heel belangrijk is. Zij moeten actief deelnemen aan de online colleges, contact houden met de hogeschool én vooral hun vragen blijven stellen, dringt Rüpp aan. "Blijf gezond en gemotiveerd", spreekt hij de studenten toe. "Sterkte, en succes."