Strenge nieuwe maatregelen gelden tot 1 juni, definitief streep door Breda Jazz Festival

BREDA - Het kabinet heeft zojuist nieuwe, strenge maatregelen geïntroduceerd. Het gaat om drie onderwerpen: samenkomsten worden verboden tot 1 juni, burgemeesters krijgen meer mogelijkheden om te handhaven en er gaan boetes ingezet worden. De nieuwe maatregelen betekenen onder andere dat het Breda Jazz Festival definitief niet door zal kunnen gaan. Hetzelfde geldt voor alle activiteiten rondom Bevrijdingsdag.

Premier Rutte startte de persconferentie met lof voor alle mensen die zich goed aan de regels houden. "De meeste van ons houden zich aan de afspraken. Kijk naar lege straten, snelwegen en perrons. Bij heel veel mensen is de boodschap geland. Daar wil ik hulde over zeggen", liet Rutte weten. Tegelijkertijd haalde hij uit naar de mensen die níet de regels volgen. Daarbij richtte hij zich voornamelijk op jongeren. "Asociaal gedrag moet stoppen. Daarom worden de maatregelen aangescherpt. Zo bereik je het effect dat we willen: ouderen beschermen en voorkomen dat het zorgstelsel overbelast raakt."

De drie belangrijke maatregelen:

Alle samenkomsten worden verboden tot 1 juni, zonder ondergrens.

Er wordt geen grens van 100 mensen meer gehanteerd. Alle bijeenkomsten en evenementen worden verboden. En dat is tot 1 juni 2020, in plaats van tot 6 april. Alleen voor bruiloften en uitvaarten is er een kleine uitzondering. "Als we het virus willen controleren, dan hebben we geen andere keuze", stelt Grapperhaus. Voor scholen komen er alternatieve regels. Daarover wordt later meer bekend gemaakt.

Burgemeester krijgen meer mogelijkheden om te handhaven

Burgemeesters moeten via een noodverordening makkelijker kunnen optreden. Dat geldt bij locaties, groepsvorming en voor winkels. Burgemeester mogen bijvoorbeeld specifieke locaties gaan sluiten, zoals stranden en parken. Dat gebeurt in principe alleen als mensen er geen afstand houden. Zo kan de burgemeester straks ook winkels dwingen om de maatregelen beter na te leven, en anders kan de winkel gesloten worden.

Ook krijgen burgemeesters de bevoegdheid om een verbod op groepsvorming in te voeren. Dat geldt als drie of meer mensen niet de 1,5 meter in acht nemen en ze geen huishouden vormen.

Boetes gaan ingezet worden

Om alle maatregelen na te laten leven, kunnen boetes worden ingezet. Dat geldt voor organisaties en winkels die zich niet aan de regels houden, maar ook voor mensen individueel. "En dat worden hoge boetes", aldus Grapperhaus. "Bij bedrijven gaat het om 4000 euro, bij individuelen om 400 euro."

Quarantaine

Ook quarantaine wordt verder aangescherpt. Als één persoon koorts heeft in een gezin, moet het gehele gezin voortaan thuis blijven. Kappers en nagelstudios móeten dicht. En fysiotherapeuten mogen enkel nog werken als er een indicatie is van een arts.



Ook is het dringende advies om geen bezoek van meer dan 3 mensen meer uit te nodigen. En wanneer je bezoek hebt, moet je minimaal anderhalve meter afstand houden.