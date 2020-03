Bredase leerlingen bezig met toetsweek, maar centrale eindexamens gaan niet door

BREDA - De centrale eindexamens gaan dit jaar niet door. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Minister Slob zal volgens die bronnen het nieuws vanmiddag bekend maken.

Het nieuws levert een rare situatie op voor veel Bredase leerlingen. Zij zitten namelijk midden in de toetsweek. Vorige week werd namelijk bekend gemaakt dat de schoolexamens wél door konden gaan. Scholen moesten daar zelf invulling aan geven. En dat betekent dat op scholen zoals het Newman College en het Mencia eindexamenleerlingen deze week 'gewoon' hun toetsweek aan het maken zijn. Waarschijnlijk zullen de scholen op basis van alle gemaakte schoolexamens, die normaal gesproken de helft van het eindcijfer bepalen, moeten beslissen of leerlingen wel of niet geslaagd zijn.

De centrale eindexamens zouden op 7 mei beginnen. Gisteren deden de grote onderwijsbonden en de Voortgezet Onderwijs Raad al een dringende oproep aan het kabinet om de eindexamens te schrappen.