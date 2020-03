Honderden nieuwe coronapatiënten in Brabant, opnieuw sterfgeval in het Amphia

BREDA - Het aantal coronapatiënten in Noord-Brabant is opgelopen tot 1739 mensen. Gisteren waren dat er nog 1558. In Breda gaat het om 'slechts' 6 nieuwe gevallen. Het totaal in de gemeente komt uit op 164 patiënten.

Sinds gisteren zijn 811 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5560.

Het aantal sterfgevallen is fors toegenomen. Sinds gisteren zijn er 63 patiënten overleden aan het virus. Daarmee komt het totaal nu uit op 276 sterfgevallen. Er overleed gisteren ook opnieuw een patiënt in het Amphia ziekenhuis in Breda. Dat was het veertiende sterfgeval door corona in het Bredase ziekenhuis. In het ziekenhuis lagen gisteren in totaal 59 patiënten met een COVID-19 besmetting, waarvan 11 op de intensive care.

Noord-Brabant

De meeste besmettingen zijn nog steeds te vinden in Noord-Brabant, namelijk 1739 gevallen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (758) en Noord-Holland (740).

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.