Docente Ellen werkt nu weer op de intensive care: 'Dit is mijn roeping'

BREDA - Ellen Toet is docente Hbo-verpleegkunde aan de Avans hogeschool. Maar sinds deze week werkt ze weer 24 uur per week op de intensive care bij het Amphia ziekenhuis. "Als verpleegkundige heb je een roeping. Ik heb nu het gevoel dat er geroepen wordt en daar geef ik gehoor aan", laat ze weten. En ze is niet de enige die terug de zorg in is gegaan bij Avans. Dat is mogelijk doordat de hogeschool ruimte biedt aan medewerkers die een maatschappelijke bijdrage willen leven. Zij kunnen gedeeltelijk worden vrijgesteld van hun werkzaamheden voor Avans.

Ellen Toet stond jarenlang op de intensive care, toen ze besloot om verpleegkunde docent te worden bij Avans. Maar sinds deze week staat ze weer terug in het ziekenhuis. "Toen ik het bericht hoorde dat we ruimte kregen om uren te maken in de zorg duurde het niet lang voor ik contact zocht met mijn oude werkgever. Ik ben dankbaar dat ik mij weer kan inzetten op de intensive care en dat mijn collega's mijn lessen overnemen." En aan het werk op de Intensive care was ze snel weer gewend. "Het was alweer enkele jaren geleden dat ik op de intensive care heb gestaan. Toch is het verbazingwekkend hoe snel je het weer oppakt. Je bent opgeleid om te gaan met complexiteit en hectiek. Ik merk opnieuw dat ik in crisissituaties op mijn best ben. En ik krijg goede begeleiding van Amphia."

Toet is niet de enige Avans docent die gebruik maakt van de regeling van Avans. Zo werkt hbo-Verpleegkundedocent Cindy de Bot vanaf morgen weer twee avonddiensten per week draaien bij Thuiszorg West-Brabant. Naast haar werk als docent en de opvang voor haar twee kinderen. "Ik wil graag een bijdrage leveren bij mij in de buurt. Alle extra handen aan het bed helpen op dit moment. Het maakt niet uit waar dat bed staat. Bij mij in dit geval bij de mensen thuis. Ik wil er voor die mensen zijn en voor het zorgpersoneel dat het nu ook extra druk heeft in de thuiszorg. Ik vang routes op die anders open zouden blijven staan. Ik help met ondersteuning in de algemene dagelijkse levensverrichtingen en ik geef medicatie. Ik doe eigenlijk alles wat een verpleegkundige of verzorgende-IG in de thuiszorg doet." Cindy kijkt ernaar uit om weer aan het bed te staan: "Het vak blijft in je systeem zitten en kijk er naar uit om het weer op te pakken en iets te kunnen bijdragen!"

Avans

Avans Hogeschool biedt ruimte aan medewerkers die graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren. "We maken het voor medewerkers mogelijk om nevenwerkzaamheden uit te voeren. Indien zij dit zelf ook willen, worden zij gedeeltelijk vrijgesteld van werkzaamheden voor Avans. Hierdoor kunnen zij zich inzetten in deze sectoren waar hun hulp heel hard nodig is", laat Avans weten. "Het is bijzonder om te zien hoe onze studenten en medewerkers er voor kiezen hun bijdrage te leveren aan de uitdagingen van onze partnerinstellingen", zegt Lid van het College van Bestuur van Avans Jacomine Ravensbergen. "Bijvoorbeeld studenten en docenten Verpleegkunde die aan het front staan en zich in deze moeilijk tijd willen inzetten om het groeiend tekort aan zorgprofessionals aan en in te vullen. Dit zijn de helden van Avans!"