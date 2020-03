Sportclubs blijven 'gewoon' tot 6 april dicht, daarna meer duidelijkheid

BREDA - De Bredase sportclubs blijven 'gewoon' dicht tot 6 april. Na die periode volgt meer duidelijkheid. Er ontstond veel verwarring nadat het kabinet gisteren nieuwe maatregelen aangekondigde.

Gisteren kondigde het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe, strengere maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Eén van deze nieuwe regels is dat alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden worden. Bij deze nieuwe regel geldt geen ondergrens aan het aantal personen. Door deze maatregel ontstond veel duidelijkheid bij sportclubs.

Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni.

De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:

Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht, er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte, sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden, op bovenstaande wordt gehandhaafd, voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen, op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden, tot 1 juni kunnen er geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien worden georganiseerd.

De wedstrijden en competities in de sport vallen dus nu buiten het besluit om evenementen en bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni. Over het verdere verloop binnen de sport zal pas een besluit worden genomen in de aanloop naar 6 april. Op basis van het besluit van de overheid is besloten geen wedstrijden met publiek te spelen voor 1 juni.