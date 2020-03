Megaprijs valt op Tramsingel: vijf Bredanaars winnen samen 112.500 euro

BREDA - De PostcodeStraatprijs is gevallen op een postcode in Breda en daardoor hebben vijf deelnemers een bedrag gewonnen van in totaal 112.500 euro. Het gaat om de postcode 4814AX oftewel de Tramsingel in Breda.

Breda viel eerder ook al in de prijzen. In november verdeelde de Postcode Loterij 25.000 euro over twee gelukkige deelnemers die meespeelden met postcode 4839 AL. Nu gaat het echter om een veel groter geldbedrag. In totaal is er 112.500 euro verdeeld. Vier winnaars werden verrast met 25.000 euro en één winnaar kreeg 12.500 euro.

De 23-jarige Dion viel dubbel in de prijzen: hij wint 25.000 euro én een gloednieuwe auto. Hij reageert enthousiast: "Ik ben heel blij! Ik ben thuis mijn scriptie aan het schrijven, dus dit is heel fijn nieuws." Normaal worden de cheques uitgereikt door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld, maar die feestelijke uitreikingen slaat de loterij voorlopig over vanwege de voorschriften rond het coronavirus. "De winnaars uit Breda zijn door Gaston verrast middels een videogesprek. De winnaars reageerden enthousiast", laat de organisatie weten.