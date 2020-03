RIVM ziet groei coronabesmettingen afnemen, maar maatregelen blijven cruciaal

BREDA - De verspreiding va het coronavirus in Nederland is zich aan het stabiliseren. Dat maakte Jaap van Dissel van het RIVM vandaag bekend in een briefing aan de Tweede Kamer. En dat is goed nieuws. Maar dat goede nieuws kan alleen echt werkelijkheid worden als we ons blijven houden aan de adviezen van deskundigen, drukt burgemeester Depla Bredanaars op het hart.

Vanochtend lichtte Jaap van Dissel aan de Tweede Kamer toe hoe de coronauitbraak in Nederland verloopt. Hij vertelde dat de groei van de uitbraak afvlakt, meldt de NOS. Dat betekent dat er nu sprake is van een gecontroleerde uitbraak. Maar bij dat goede nieuws plaatst hij wel een kanttekening. Er is nog veel onzekerheid omdat er onvoldoende data beschikbaar zijn. Het naleven van de huidige maatregelen blijft dan ook cruciaal. Als iedereen massaal naar het strand gaat en daar geen afstand houdt van elkaar, dan gaan we dat straks terugzien in de cijfers, waarschuwt van Dissel.

Ook burgemeester Depla deelt die waarschuwing. "Wat een positief bericht. Dat alleen maar echt goed nieuws kan worden als we ons houden aan de adviezen van deskundigen", schrijft hij over het nieuws dat de verspreiding van het virus zich stabiliseert. "Blijf dus afstand houden. Want alleen zo stopt de verspreiding van het virus!'