Hoe ver is anderhalve meter precies? Vloerstickers moeten in Amphia houvast bieden

BREDA - De maatregelen zijn duidelijk. Blijf binnen, ga alleen de deur uit als het noodzakelijk is en houd altijd 1,5 meter afstand. Maar vooral die laatste regel zorgt nogal eens voor verwarring. Want hoe ver is anderhalve meter precies? In het Amphia ziekenhuis zijn vandaag stickers op de grond aangebracht om daar duidelijkheid over te creëren.

Hoe ver is anderhalve meter nou precies? Dat is een vraag die veel Bredanaars deze dagen bezig houdt. Want of je nou buiten een rondje wandelt, een supermarkt bezoekt of naar een winkelcentrum gaat: je móet anderhalve meter afstand houden tot de mensen om je heen. De vuistregel is: Als twee volwassenen hun armen uitstrekken is dat ongeveer 1,5 meter. In het Amphia ziekenhuis zijn vandaag vloerstickers aangebracht om mensen te helpen de juiste afstand tot elkaar te bewaren. Die stickers geven precies aan hoe ver 1,5 meter precies is.

Strepen en pionnen

Op veel plekken wordt het Bredanaars al makkelijker gemaakt om de juiste afstand te bewaren. Zo zie je in de rij bij kassa's tegenwoordig strepen op de grond die 1,5 meter aangeven. En ook op de weekmarkt werd gisteren rekening gehouden met de maatregelen: met oranje pionnen en stoepkrijt werd de juist afstand aangegeven.