Breda zet matrixborden in om coronamaatregelen extra onder de aandacht te brengen

BREDA - De gemeente Breda zet zoveel mogelijk middelen in om Bredanaars te wijzen op de strenge regels van het RIVM. Naast dat de gemeente er actief over communiceert via haar website en social media kanalen, vind je de boodschap nu ook op borden langs de weg en in het park.

Maximaal 3 personen of 1 gezin bij elkaar. Samen tegen Corona. En www.breda.nl/coronavirus. Dat zijn de teksten die je gisteren kon lezen wanneer je via het Kasteelplein of via de Willemstraat het Valkenberg in liep. En ook langs de wegen zoals bij de Gasthuisvelden geven digitale borden weggebruikers een waarschuwing dat ze de maatregelen rondom het coronavirus moeten respecteren.

De aandacht voor de maatregelen is hard nodig. Dat bleek afgelopen weekend vooral, toen het in veel natuurgebieden en parken erg druk was. Maandagavond kondigde het kabinet nieuwe, strengere maatregelen aan om dit gedrag tegen te gaan. Voortaan is het strafbaar om met teveel mensen samen te komen en hebben burgemeesters het recht om parken of gebieden te sluiten wanneer het er te druk is. Alle maatregelen lees je hier.