NAC-supporters houden Fifatoernooi voor Bredase jongeren

BREDA - Tientallen Bredase voetbalfans kropen gisteren achter hun spelcomputer. B-Side Rats organiseerde namelijk een Fifatoernooi voor jongeren tot 18 jaar. De winnaar van het toernooi gaat er vandoor met een seizoenskaart voor NAC.

Veel kinderen zitten door de sluiting van scholen noodgedwongen thuis. Om hen een hart onder de riem te steken kwam supportersvereniging B-Side Rats met een idee: een Fifatoernooi voor spelers tot achttien jaar. Gisteren startte de 'competitie'. 64 jongeren, verdeeld over 8 groepen, namen het tegen elkaar op. Vrijdag 27 en maandag 30 maart volgen nog twee rondes. De winnaars van deze voorrondes gaan op woensdag 1 april de strijd met elkaar aan tijdens de finales. En dat is niet zonder doel. De winnaar gaat er vandoor met een NAC-seizoenskaart voor het seizoen 2020-2021.

De eerste dag van het toernooi was een groot succes. "We hebben veel positieve reacties gekregen", laat Ben Oosterbosch van B-Side Rats weten. "Van zowel de kinderen als van de ouders. Zij vinden het vooral erg fijn dat hun kinderen even bezig zijn."

Spelregels

Alle jongeren tot achttien jaar konden zich opgeven voor het toernooi. Daarbij werd hen gevraagd aan te geven in welke divisie zij online spelen. Op basis daarvan werden teams gemaakt. In deze teams zitten acht personen; je speelt dus zeven wedstrijden. "We hebben gevraagd of de spelers na afloop van de wedstrijd een foto van de stand door willen sturen", vertelt Oosterbosch. "De winnaars van de voorrondes gaan door naar de finales."

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor maandag 30 maart. Jongeren tot achttien kunnen zich hiervoor nog inschrijven.