Dierenbescherming redt 13 roofvogels uit Bredase woning

BREDA - De De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft dertien roofvogels gered uit een huis in Breda. De manier waarop de dieren er werden gehouden was volstrekt ongeschikt. De dieren zaten bijna allemaal in veel te kleine kooien in de woonkamer. De eigenaar is een bekende van de politie. Er loopt nog een strafzaak tegen hem omdat er al eerder roofvogels bij hem in beslag waren genomen.

De politie kwam de vogels op het spoor toen ze voor een niet gerelateerd strafbaar feit de woning van de Bredanaar vorige week binnengingen. In de woonkamer bleek een groot aantal uilen te zitten. Bij deze ontdekking schakelden ze de LID en (dieren)politie in. De dieren bleken in erg kleine kooien of aan een koord op een zogenaamde sprengel (soort roofvogelstandaard) te zitten. De vogels hadden veel te weinig bewegingsruimte, ze konden amper hun vleugels strekken. Het wettelijk verplichte drinkwater was voor geen van de dieren beschikbaar. Ook in de tuin zaten vogels. Een Oehoe en twee woestijnbuizerds. Hun huisvesting was ook te klein en bovendien vervuild.

Huisvesting uilen en roofvogels

"Uilen en roofvogels horen niet in een woonkamer", zegt inspecteur Eduard. "De dieren moeten volgens de wetgeving gehuisvest worden zodat aan hun fysiologische behoeftes (eten, drinken, vliegen, ruimte) wordt voldaan en waarbij ze hun natuurlijke gedrag zo veel mogelijk kunnen uitoefenen. Dit soort dieren hoort, als je ze al wilt houden, in een volière met een minimale inhoud van 12m3 zodat de dieren in ieder geval een stukje kunnen doorvliegen en op een goede manier gehuisvest zijn". Alleen al op basis van de minimale ruimte die per dier noodzakelijk is, was wel duidelijk dat dit niet te realiseren was in of bij het adres en zijn de dieren in beslag genomen.

Waarom de bewoner, zonder de reeds lopende zaak tegen hem af te wachten, nu toch weer 13 vogels heeft gekocht en op deze manier heeft gehuisvest is niet duidelijk. Hij zal hierover een verklaring af moeten leggen. Uiteraard wordt er proces verbaal opgemaakt en ingestuurd naar het Openbaar Ministerie.