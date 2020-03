22 nieuwe coronabesmettingen in Breda, 4 patiënten overleden

BREDA - Opnieuw zijn 22 Bredanaars positief getest op corona. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. In Breda gaat het nu om in totaal om 200 bevestigde besmettingen. Dat zijn er 22 meer dan gisteren. Ook zijn er in de afgelopen 24 uur 4 patiënten in Amphia overleden aan de gevolgen van het virus. Het totaal aantal overleden coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis komt daarmee op 18.

In totaal zijn er in Nederland nu 7431 bevestigde besmettingen. Dat zijn er 1019 meer dan gisteren. Ook zijn er opnieuw 78 mensen aan het virus overleden, waarmee het totaal aantal sterfgevallen uitkomt op 434. In Brabant zijn 2161 mensen besmet met het virus. Dat is 246 meer dan woensdag, toen er 1915 Brabanders besmet waren

Het RIVM plaatst daarbij wel de kanttekening dat niet alle sterfgevallen diezelfde dag worden doorgegeven. De 78 overleden personen kwamen dus niet allemaal in de afgelopen 24 uur om het leven.

In Breda gaat het nu om 200 bevestigde besmettingen. Dat zijn er 22 meer dan gisteren. In het Amphia worden momenteel 83 mensen die besmet zijn met het virus verzorgd. 10 daarvan liggen op de intensive care.

Positief

Het RIVM liet gisteren weten voorzichtig positief te zijn over de cijfers, omdat ze lijken aan te toten dat de snelheid waarmee het virus zich verspreid aan het afnemen is. " Dit is een eerste signaal. We kunnen hier geen harde conclusies aan verbinden. De komende dagen moet blijken of er sprake is van een werkelijke afvlakking."