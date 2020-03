Het centrum van Breda wordt donker: licht van de Grote Kerk dooft

BREDA - Vanavond om 20.30 uur zal het licht van de toren van de Grote Kerk doven. Daarmee doet de kerk mee aan het Aarde Uur: een internationaal initiatief waarbij allerlei gebouwen voor één uur de lichten doven om energiebesparing te promoten.

In Nederland wordt het Aarde Uur genoemd. Maar internationaal staat het bekend als Earth Hour. Al sinds 2007 gaan op de avond dat de zomertijd in gaat de lichten dan voor één uur uit. En daar zal ook de Grote Kerk aan deelnemen. Van 20.30 uur tot 21.30 uur doven dan de lichten in de toren. En ook bij de rechtbank zal het licht uitgaan.

WWF

Earth Hour is in het leven geroepen door het WWF. Het doel van het uur is om energiebeparing te promoten én om een boodschap te verspreiden dat ook jij je zorgen maakt over de toekomst van de aarde.

Bredanaars kunnen ook zelf meedoen aan het Aarde Uur. Want het uur draait niet alleen om lichten, maar om alle elektronische apparatuur. Door zelf de lichten in de huis te doven en de elektronische apparaten uit te schakelen kun je zelf dus ook deelnemen.