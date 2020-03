WonenBreburg verrast bewoners van ouderencomplexen met bosje tulpen

BREDA - Woningbouwvereniging WonenBreburg heeft alle inwoners van haar ouderencomplexen in het zonnetje gezet. Met een auto vol tulpen reden zij langs de complexen om de ouderen te verrassen. "We wilden iets extra's doen."

Door de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd moeten we ons de komende tijd houden aan sociale afstand. Dit kan extra moeilijk zijn voor ouderen of hulpbehoevenden. Eenzaamheid ligt op de loer. Dat dacht ook WonenBreburg. "Daarom willen wij, nu we onze dienstregeling hebben moeten beperken, iets extra's doen voor onze oudere huurders of huurders met behoefte aan extra hulp."

Dat doet de woningbouwvereniging op meerder manieren. Zo hebben ze folders rondgebracht voor Zorg voor Elkaar; een initiatief waar hulpvragen en mensen die hulp aanbieden bij elkaar komen. Ook heeft WonenBreburg hulp aangeboden aan Surplus en de Voedselbank.

Bosje tulpen

Gisteren brachten medewerkers van WonenBreburg tulpen rond bij huurders in ouderencomplexen. Komende week ontvangen alle Bredase huurders van WonenBreburg een brief met Vergeetmenietjes (zaadjes).