Brabantse ziekenhuizen lijken toestroom op IC-afdelingen aan te kunnen

BREDA - De Brabantse ziekenhuizen zijn voorzichtig positief. Het lijkt erop dat ze de toestroom van patiënten op hun intensive care-afdelingen aan kunnen. Dat meldt NOS. Dat leek een tijd spannend te worden. Brabant is de provincie met de meeste coronabesmettingen.

De Brabantse ziekenhuizen lijken de toestroom van patiënten op hun intensive care-afdelingen aan te kunnen. "De berekeningen laten zien dat dat moet kunnen", zei Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in het radioprogramma 1op1 op NPO Radio 1. "Wij zien in Brabant dat de afgelopen 2 à 3 dagen de groei minder is dan in de dagen ervoor. Dus dat zou erop kunnen wijzen dat we langzaam richting de top van het aantal patiënten komen", aldus Berden. "Die zouden we binnen een dag of 4 tot 5 kunnen bereiken."

Amphia

In het Amphia ziekenhuis in Breda worden momenteel 83 coronapatiënten verzorgd, waarvan 10 op de intensive care. Donderdagmiddag werden vijf van deze patiënten verplaatst naar ziekenhuizen buiten Brabant. Dit op ruimte op de IC-afdeling te maken voor de verwachte nieuwe toestroom. In de afgelopen 24 uur zijn er 10 patiënten met COVID-19 ontslagen uit het Amphia. Vanaf het begin van het uitbreken van corona zijn er in Amphia totaal achttien mensen overleden aan de gevolgen van dit virus.

COVID-19 patiënten worden op speciaal daartoe ingerichte afdelingen in isolatie verzorgd (de zogenaamde cohort-afdelingen). Patiënten die intensieve zorg nodig hebben worden op de intensive care verzorgd. De intensive care van Amphia heeft een totale capaciteit van 30 bedden.