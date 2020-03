Al 95 coronapatiënten opgenomen in Amphia, opnieuw 4 sterfgevallen

BREDA - De druk op het Amphia neemt toe. Er worden inmiddels 95 patiënten die besmet zijn met het coronavirus verzorgd in het Bredase ziekenhuis. Gisteren waren dat er nog 83. Ook overleden er de afgelopen 24 uur opnieuw 4 patiënten aan het virus. Daarmee komt het totaal nu uit op 22 sterfgevallen.

Het aantal patiënten met corona dat wordt opgenomen in het Amphia ziekenhuis is flink aan het stijgen. Eergisteren werden er nog 74 patiënten verzorgd in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er al 83, en vandaag zijn het er 95. Daarvan liggen er 17 op de intensive care.

Ook het aantal sterfgevallen stijgt snel. Waar er tot eergisteren in totaal 14 personen overleden aan het virus, is dat vandaag opgelopen tot 22 sterfgevallen. Zowel woensdag als donderdag kwamen er vier personen om het leven door het virus.

Capaciteit

Het Amphia heeft op de intensive care ruimte voor 30 bedden. Op de cohort afdelingen waar Covid-19 patiënten worden behandeld die niet op de IC hoeven te liggen is maximaal ruimte voor 168 bedden.