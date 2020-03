Hoe gaat de Bode om met de coronacrisis: "Wij gaan verspreiden via afhaalpunten"

BREDA - De coronacrisis zorgt voor een moeilijke tijd. Iedereen wordt door de gevolgen geraakt. Van zorgpersoneel tot horeca-ondernemers, en van kwetsbare ouderen tot gezinnen met kleine kinderen. Ook in deze tijd van crisis voorziet Uitgeverij de Bode haar lezers van het belangrijke, lokale nieuws. "Maar hoe we dat doen, zal wel enigszins veranderen komende tijd", stelt directeur Luuk Roozeboom.

In een crisistijd als deze is informatievoorziening enorm belangrijk. Via de internetbode.nl en Bredavandaag.nl houdt Uitgeverij de Bode inwoners van West-Brabant en Midden-Zeeland op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio. Daarbij heeft de Bode uiteraard focus op de actuele maatregelen en de situatie in jouw gemeente. Maar ook is er oog voor alle hartverwarmende initiatieven die ontstaan en voor de creativiteit van alle getroffen ondernemers.

Onder grote druk

Uitgeverij de Bode staat net zoals veel ondernemers in Nederland momenteel onder grote druk. "Maar we gaan niet bij de pakken neer zitten", laat directeur Luuk Roozeboom weten. "Net zoals elke ondernemer kijken we naar oplossingen. Zowel voor onze lezers als voor onze adverteerders. We zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje en we gaan er uitkomen!"

Papieren krant

Alle Bredanaars ontvingen deze week hun Bredase Bode nog in de bus. Maar komende week zal deze niet meer huis-aan-huis bezorgd worden. De Bode wordt in beperkte oplage uitgegeven en verspreid via afhaalpunten. Je vindt de Bode dan onder andere in de supermarkt en bij tankstations. Je kunt hem daar meepakken, en hem na het lezen zelf in de bus doen bij anderen die de Bode graag lezen. "Ook zorgen we voor extra kranten bij verzorgingstehuizen, zodat ouderen hun deur niet uit hoeven om de Bode te lezen", aldus Roozeboom. "En de Bode is natuurlijk te lezen via onze digitale krant, die je vind via www.internetbode.nl Die mogelijkheid zullen we dan ook extra onder de aandacht gaan brengen", legt Roozenboom uit. "Bovendien kun je je op de digitale Bode ook abonneren. Dan heb je hem als eerste in je mailbox als de Bode uit is."

Wat als er een lockdown is?

"Als de overheid een lockdown aankondigt, zullen wij per direct stoppen met het drukken en bezorgen van onze kranten. Het is dan immers niet meer verantwoord om bezorgers op pad te sturen", legt Roozeboom uit. Wél zal de krant gemaakt blijven worden. Daarbij zal bovendien extra redactionele aandacht zijn voor de situatie in de bredere regio. Lezers kunnen de Bode dan 'gewoon' lezen via de digitale e-paper.

Uitgeverij de Bode houdt de maatregelen vanuit het RIVM nauwlettend in de gaten en zal het beleid dan ook aanpassen wanneer nodig is. "Ook wij leven van moment naar moment."

Digitale krant

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar www.bredavandaag.nl voor het actuele nieuws uit Breda of lees hier de Bredase Bode online.