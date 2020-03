Bredase Michel ziet avontuur met zonneauto in het water vallen door corona

BREDA - Bredanaar Michel Versteegh is onderdeel van het zonneauto-team van de TU Delft. Maar ook de zonneracers van het Vattenfall Solar Team ondervinden grote problemen door het coronavirus. De ongekende situatie plaatst de studenten uit Delft voor enorme uitdagingen en deelname aan de race in Amerika, later dit jaar, is daardoor allerminst zeker. "We hebben te maken met een drietrapsprobleem en elke stap moet goed gaan om zelfs maar aan de start te verschijnen", verzucht Michel. "Jammer genoeg hebben we vrijwel niets in eigen hand."

Op dit moment is het team bezig met het bouwen van de auto en het zonnepaneel. Om verspreiding van het virus te voorkomen werken niet meer dan twee mensen tegelijkertijd aan de auto. Ook het solderen van het zonnepaneel gaat een stuk trager nu er niet meer dan twee mensen tegelijkertijd in de werkplaats aanwezig zijn. "Volgens planning moet de auto eind april gereed zijn, maar het zal nog een flinke klus worden om dat te halen", denkt teamleider Niek Hogenboom.

Als het al lukt om de auto op tijd af te krijgen, dan wacht een tweede probleem: het transport naar Amerika. De studenten uit Delft kregen het transport van de auto aanvankelijk aangeboden door een luchtvaartmaatschappij. Dat aanbod is ingetrokken nu vliegtuigen wereldwijd aan de grond blijven en luchtvaartmaatschappijen in financiële problemen komen. Bovendien is niet duidelijk of de teamleden zelf wel naar Amerika kunnen reizen, nu de grenzen er voor Europeanen op slot zijn gegaan. Het vinden van testlocaties in Amerika, onderdak voor het team en een werkplaats: ook dat is niet zomaar geregeld.

Race

Het derde en laatste probleem is er de race zelf. De organisatie heeft laten weten alles in het werk te stellen om de race door te laten gaan. Wereldwijd worden grootschalige evenementen verzet of afgezegd en het is dan ook niet te voorspellen of dit evenement nog wel zal doorgaan. Daarnaast trok de universiteit van Michigan, een van de belangrijkste zonneraceteams uit Amerika, zich onlangs terug uit de race naar aanleiding van de gevolgen van het coronavirus.

Het team probeert zich dit jaar te revancheren voor de dramatisch verlopen zonnerace in Australië. Afgelopen jaar brandde de auto in het zicht van de finish af. De nieuwe auto krijgt dan ook de naam Nuna Phoenix, naar de vogel die uit zijn as verrees. "We dachten dat het afbranden van de auto wel drama genoeg was, maar nu moeten we ons hier ook doorheen zien te slaan", zegt Michel. "Het belangrijkste blijft de gezondheid en het welzijn van het team én de samenleving, maar we hopen nog steeds dat we straks kunnen racen in Amerika met de beste strategie. Daarom werken we hard om alles dat we in eigen hand hebben af te maken. Stel je voor dat we ondanks al deze uitdagingen straks meedoen aan deze race. Wat een overwinning zou dat zijn!"