Amphia verzorgt 92 coronapatiënten: 4 nieuwe sterfgevallen en 10 mensen ontslagen

BREDA - Het is en blijft druk in het Amphia ziekenhuis met COVID-19 patiënten. Inmiddels worden daar 92 patiënten met het coronavirus verzorgd. Dat zijn er drie minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 4 mensen in het ziekenhuis overleden door het virus. Ook zijn er tien patiënten ontslagen.

In het Amphia ziekenhuis worden er 92 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd. Hiervan liggen er 20 op de intensive care. Een dag eerder lagen er 95 patiënten met het virus in het Bredase ziekenhuis, waarvan er 17 op de intensive care lagen.

Het aantal sterfgevallen in het ziekenhuis blijft helaas oplopen. In de afgelopen 24 uur zijn er weer vier mensen bezweken aan het virus. Dat brengt het totaal aantal sterfgevallen in het ziekenhuis op 26. Dat zijn er 12 meer ten opzichte van woensdag.

Gelukkig heeft het Amphia ook al weer patiënten kunnen ontslaan. De afgelopen 24 uur zijn er 10 personen met het coronavirus ontslagen. In totaal hebben al 66 patiënten het Amphia mogen verlaten.

Capaciteit

Het Amphia heeft op de intensive care ruimte voor 30 bedden. Op de cohort afdelingen waar Covid-19 patiënten worden behandeld die niet op de IC hoeven te liggen is maximaal ruimte voor 168 bedden.