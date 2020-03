'Zomertijd' gaat vannacht weer in: uurtje korter slapen

BREDA - Door de gekke tijd waar we momenteel in leven zou je het bijna vergeten, maar vannacht gaat zomertijd weer in. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok om 02.00 uur een uur vooruit.

Normaal gesproken wordt er rond deze tijd volop geschreven over het afschaffen van de wintertijd, maar dit jaar niet. Momenteel beheerst het coronavirus niet alleen het nieuws, maar ook het dagelijks leven.

Toch gaat vannacht de zomertijd echt weer in. Om 02.00 uur gaat de klok een uur vooruit, dus dat betekent een uur minder slapen. Al vinden veel mensen dit waarschijnlijk niet erg dat de dag een uurtje korter duurt nu we voornamelijk thuis moeten blijven.

Effect

Toch heeft het verzetten van de klok meer effect dan je zou denken. In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het 's morgens langer donker en blijft het 's avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden.

Zomertijd is de tijd die gedurende de zomermaanden wordt aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten, dit wil zeggen de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd (die in dit verband ook wel wintertijd genoemd wordt). Volgens onderzoekers de Rijksuniversiteit van Groningen heeft de zomertijd een behoorlijk langdurig en groot effect op onze biologische klok; mensen slapen over het algemeen korter en slechter.

Ongeveer 70 landen verzetten twee keer per jaar de klok. In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.