RIVM: Landelijk 132 patiënten overleden, 12 nieuwe besmettingen in Breda

BREDA - In de afgelopen 24 uur zijn er in Nederland weer 1104 mensen positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaal aantal patiënten op 10.866. Er zijn opnieuw 132 patiënten overleden aan COVID-19. In Breda zijn er in totaal 227 mensen positief getest op het virus.

Sinds de laatste update van het RIVM zijn er 1104 Nederlanders positief getest op COVID-19. Dat brengt het totaal in Nederland op 10.866. In datzelfde tijdsbestek zijn er 132 mensen overleden aan het virus. Dat zijn er meer dan gisteren. Toen overleden er 93 patiënten. In totaal zijn er 771 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuizen in het land is 3.483. Dat zijn er 529 meer dan gisteren.

In Breda zijn totaal 227 mensen positief getest op het virus. Dat zijn er 12 meer dan gisteren. Afgelopen 24 uur zijn er 4 patiënten overleden in het Amphia. Totaal worden er in dat ziekenhuis 80 coronapatiënten verzorgd. Hiervan liggen er 20 op de intensive care. De afgelopen 24 uur zijn er 13 personen met het coronavirus ontslagen. In totaal hebben al 82 patiënten het Amphia mogen verlaten.