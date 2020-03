Depla doet oproep aan Bredase kinderen: 'Stuur al je vragen op'

BREDA - Burgemeester Paul Depla roept alle Bredase kinderen op om hun vragen naar hem te mailen. Ook kunnen kleurplaten en video's ingestuurd worden. "Ik kijk ze allemaal en beantwoord alle vragen."

"Het is een bijzondere tijd. Iedereen praat over corona. Je kunt de tv niet aanzetten of het gaat over corona", zo begint de burgemeester zijn boodschap voor de jeugd. "Je kunt niet meer naar school en een verjaardagfeestje houden is lastig. Jullie zitten vast allemaal met heel veel vragen. Wat betekent die voor jou en voor je ouders?", vervolgt Depla. "Ik denk dat jullie veel vragen hebben. Deze kun je vanaf nu stellen."

Alle Bredase kinderen kunnen hun vragen mailen naar contact@breda.nl. Deze komen terecht bij de burgemeester. "Ik zorg dat al jullie vragen beantwoord worden. Vraag wel je ouders even om toestemming! Je video wordt gebruikt in een filmpje op social media."