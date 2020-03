Zeventiende Bredanaar overleden aan coronavirus

BREDA - Er is opnieuw een inwoner van Breda overleden aan het coronavirus. Dat laat burgemeester Depla weten. Hij werd zondag aan het einde van de middag door de GGD gebeld met het nieuws. En dat wendt niet, laat burgemeester Depla weten.

"Net gebeld door GGD. Met bericht dat er opnieuw een Bredanaar is overleden aan Corona. Inmiddels heb ik al 17 keer dit telefoontje gehad. Zelfs na 17 keer wendt het niet. Het blijft indringend", schrijft Paul Depla op zijn Facebook-pagina. Als burgemeester van Breda krijgt hij van de GGD iedere keer een telefoontje wanneer er een inwoner is overleden aan het virus. En dat blijft de burgemeester raken. "Vooral als je beseft wat het betekent. Hoe neem je als partner, familie of vriend in deze tijd afscheid van je geliefde of naaste. Geen schouder om op uit te huilen. Geen knuffel om getroost te worden. Geen afscheid met elkaar."

Depla wenst alle partners, familieleden en vrienden van de slachtoffers veel kracht toe in deze moeilijke tijd. "Hou fysiek afstand, maar hou elkaar emotioneel stevig vast."