Alle 30 bedden op intensive care Amphia gevuld met coronapatiënten

BREDA - De druk op het Amphia ziekenhuis is groot. Het ziekenhuis maakte vanochtend bekend dat de intensive care gisterenavond helemaal vol lag. De 30 bedden op de IC waren toen allen gevuld met coronapatiënten.

Zondag kwam het ziekenhuis nog met goed nieuws. Toen lagen er 's ochtends 'slechts' 80 besmette personen in het ziekenhuis waarvan 20 op de IC. Maar gisteren was de toestroom toch weer groot. Vandaag laat het ziekenhuis weten dat er gisterenavond 93 patiënten met een Covid-19 besmetting verzorgd werden in het Amphia, waarvan 30 op de intensive care. Dat betekent dat de IC op dat moment vol lag en dat er dus actief patiënten naar IC's in andere ziekenhuizen moeten worden gebracht.

Er zijn grote zorgen over de capaciteit van de IC in Nederland. "In het meest waarschijnlijke scenario liggen er half april 2500 coronapatienten op de intensive care. Dat is best wel een grote verschuiving ten opzichte van vorige week", liet Jacco Wallinga van het RIVM gisterenavond weten aan de NOS. En dat is geen positief scenario, aangezien het betekent dat er nog veel nieuwe bedden bij moeten komen. En of dat mogelijk is, wordt door deskundigen betwijfeld.

Toch is er ook goed nieuws. En dat is de ontwikkeling in Noord-Brabant. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is in onze provincie namelijk aan het dalen. En dat zou betekenen dat de maatregelen, die eerst alleen in onze provincie golden, effect hebben. En dat effect zou over ongeveer een week dan ook in de rest van Nederland te zien moeten zijn.