Breda Actief daagt jongeren uit om binnen te blijven: 'Best gek, want normaal doen we het tegenovergestelde'

BREDA - Normaal gesproken probeert Breda Actief alle Bredase jongeren naar buiten te krijgen. Maar sinds de coronamaatregelen van kracht werden, moet Breda Actief het tegenovergestelde doen. Samen met Jeugdwerk Surplus en Stichting Social Work daagt de stichting jongeren uit om binnen te blijven. "Er is geen tijd meer voor excuses en bullshit. Alleen samen fixen we dit."

In de video zijn de gezichten te zien van Bredase professionals die veel in contact staan met jongeren. Ook vertegenwoordigers van NAC, het Amphia Ziekenhuis, de handhaving en de politie spreken de jongeren toe. Volgens jeugdwerker Joost van den Elshout zijn Bredase jongeren al goed bezig. “We zien dat het aantal jongeren dat op voetbalveldjes, parken en pleinen rondhangt al een stuk minder is geworden. Maar dat betekent niet dat het niet meer wordt gedaan! Met dit filmpje vragen we de jeugd die nog gezamenlijk in openbare ruimtes te vinden is om ook binnen te blijven.”

Wijksportcoach Jaap licht toe: “Het is natuurlijk ook gek. We moedigen de jeugd normaal gesproken aan om buiten te komen sporten. Nu drukken we ze op het hart om thuis te blijven. Maar alleen zo stoppen we de verspreiding van het virus.”

De video is vanaf vandaag te zien op de websites en kanalen van de initiërende partijen en zal breed verspreid worden via sociale media.