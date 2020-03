Even 'ontsnappen' naar Zeeland is er niet meer bij: al het toeristisch nachtverblijf verboden

NOORD-BRABANT - Met Pasen en de meivakantie in het vooruitzicht heeft de provincie Zeeland vergaande maatregelen genomen om een toestroom aan toeristen tegen te gaan. Nachtverblijf is vanaf vandaag verboden in de provincie. Dat geldt voor alle recreatieparken, kampeerterreinen, minicampings, hotels, vakantiehuizen, camperplaatsen en B&B's.

Voor veel Brabanders is het een manier van ontsnappen: even naar het strand in Zeeland. Met Pasen en in de meivakantie kiezen veel Brabanders ervoor om een paar dagen te genieten van het vakantiegevoel in kustprovincie. Maar dat is vanaf nu niet meer mogelijk. Want om te voorkomen dat er teveel toeristen komende weken besluiten naar de provincie te komen, is al het toeristisch en recreatief nachtverblijf vanaf vandaag verboden. En dat geldt voor toeristen én Zeeuwen zelf.

Recreatieparken, kampeerterreinen, minicampings, hotels, kamperen bij de boer, kamerverhuur, (Air)B&B's, pensions, jachthavens, vakantiehuizen, tweede huizen, strandslaaphuisjes en camperplaatsen. Allemaal moeten ze vanaf vandaag dicht. En ook geldt er een verbod op het opbouwen van slaap- en strandhuisjes. "Deze maatregelen zijn genomen om te zorgen dat het aantal mensen dat komende periode in Zeeland verblijft, wordt beperkt. Want op dit moment staat de hele zorgketen in Zeeland onder grote druk door het coronavirus. Dit betreft niet alleen de ziekenhuizen en de intensive-care-afdelingen, maar zeker ook de huisartsen en het ambulancevervoer. Een toestroom van een groot aantal bezoekers betekent dat deze druk onverantwoord groot wordt. Dat is onwenselijk. De maatregelen gelden tot nader order", laat de politie weten.

Impact

De maatregelen grijpen zwaar in voor de toeristische sector en alle betrokken ondernemers. Voorzitter Veiligheidsregio Jan Lonink: "We begrijpen dat deze maatregelen in Zeeland pijn doen, echter economische schade is te herstellen, gezondheidsschade is onherstelbaar. In een normale situatie zijn alle toeristen van harte welkom, deze situatie vraagt echter om een andere benadering. We vragen zowel toeristen als inwoners van Zeeland hiervoor begrip te tonen en elkaar met vriendelijkheid te blijven behandelen."