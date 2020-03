Corona-kaart kleurt verder donkerrood, 233 besmettingen in Breda

BREDA - Het aantal coronabesmettingen in Breda is opgelopen tot 233. Dat meldt het RIVM. Ondertussen neemt het aantal besmettingen ook landelijk nog steeds sterk toe. Het gaat nu in totaal om 11.750 positief geteste mensen.

In totaal zijn er nu 11750 Nederlanders positief getest op het virus. Daarvan zijn er 3390 opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. In totaal kwamen er 864 mensen door het virus om het leven. Dat zijn er 93 meer dan gisteren.

In Breda gaat het nu om 233 bevestigde besmettingen. Dat zijn er 6 meer dan gisteren. Er worden momenteel 93 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd in Amphia, waarvan 30 op de intensive care. De intensive care is daarom uitgebreid. Die heeft normaal gesproken namelijk plek voor 30 mensen, en zou dan dus vol liggen. De capaciteit kan in het Amphia opgeschroefd worden tot maximaal 56 bedden.

Opnames

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.