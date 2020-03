35e patiënt overleden in Amphia aan coronavirus

BREDA - Sinds het coronavirus Nederland heeft bereikt zijn er in het Amphia ziekenhuis in Breda 35 mensen overleden aan het virus. Dat meldt het ziekenhuis in haar nieuwste update. Vier daarvan kwamen de afgelopen 24 uur om het leven.

Het Amphia ziekenhuis verzorgd op dit moment 89 patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Daarvan liggen er 27 op de intensive care. Die is sinds gisteren uitgebreid met extra bedden. De maximale capaciteit van de IC in het Amphia is 56 bedden.

In de afgelopen 24 uur konden 7 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen worden. Daarmee komt het totaal op 96 patiënten die het ziekenhuis na een coronabesmetting mochten verlaten. In totaal kwamen 35 mensen aan het virus om het leven in het ziekenhuis.