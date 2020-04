Coronacrisis levert Nederlanders stress op: veel zorgen en irritaties in huis

BREDA - Ruim de helft van de Nederlandse gezinnen maakt zich zorgen om het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Zilveren Kruis. De onzekerheid over hoe lang de situatie rondom het coronavirus nog gaat duren en de angst dat iemand van het gezin ziek wordt legt veel druk op het gezinsleven. Maar liefst 48 procent van de mensen met jonge kinderen geeft aan meer stress te voelen dan normaal.

Van de gezinnen met schoolgaande kinderen ervaren ouders met kinderen op de basisschool de meeste stress. 48 procent van hen geeft aan meer stress te voelen sinds er verregaande maatregelen zijn getroffen door het kabinet. Dit en meer blijkt uit onderzoek van DirectResearch in opdracht van Zilveren Kruis. Al een aantal weken zitten kinderen noodgedwongen thuis. Vanavond maakt Rutte bekend voor hoe lang de scholen nog dicht blijven.

Werk en kinderen

Nu veel kinderen thuis zitten, komen er voor ouders extra taken op hun bord. Daarnaast moeten zij vaak ook hun reguliere werk nog blijven uitvoeren. Het helpen van de kinderen met hun schooltaken brengt voor 37 procent van de ouders met basisschoolkinderen druk met zich mee. 43 procent van de ouders geeft aan zich zorgen te maken over de combinatie van het schoolwerk van de kinderen en hun eigen werk. Ook het stressniveau ligt voor ouders met kinderen in deze leeftijdscategorie flink hoger dan bij ouders met jongere of oudere kinderen (48 procent tegenover 38 procent gemiddeld). Als gevolg hiervan hebben deze ouders ook meer last van een korter lontje (45 procent) dan ouders die geen kinderen op de basisschool hebben (28 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat veel ouders maatregelen nemen om de stress binnen het gezin te verminderen. Zo brengt probeert 41 procent meer structuur en ritme aan, laat 34 procent waar mogelijk de kinderen buiten spelen, let 22 procent er op dat de kinderen goede voeding binnen krijgen en voldoende drinken. Ook probeert 16 procent van de ouders hun kinderen zoveel mogelijk individuele aandacht geven. Ten slotte laat 14 procent hun kinderen uit slapen.

Verbondenheid

Ondanks dat ruim een kwart (27 procent) van de ouders aangeeft dat er meer irritaties zijn in huis halen ouders ook mooie lessen uit deze coronacrisis. Tweederde van de ouders is meer bewust geworden van de waarde van hun gezin.

Tips

Jan-Willem Evers, directeur bij Zilveren Kruis geeft iedereen die stress heeft door de coronacrisis een aantal tips. "Het coronavirus zet de wereld op zijn kop. Als je door stress en zorgen mentaal niet lekker in je vel zit, dan heeft dit ook impact op je gezondheid. Dit onderzoek laat zien dat men zich zorgen maakt en veel stress ervaart. Zilveren Kruis biedt op haar website een platform met praktische tips wat je zelf kunt doen, initiatieven waar je gebruik van kunt maken en antwoorden op veelgestelde vragen. Door informatie, inzicht, praktische handvatten en (h)erkenning te bieden, hopen we mensen gerust te kunnen stellen en hen een steuntje in de rug bieden."