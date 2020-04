Duikboot Festival komt met bijzonder 'nieuws': Naaktstrand tijdens festival aan Asterdplas

BREDA - Naturisten die van elektronische muziek houden, kunnen eind augustus hun hart ophalen aan de Asterdplas. Want het Duikboot Festival creeërt dit jaar een aparte stage speciaal voor naturisten. Tenminste. Dat schrijft het festival in haar nieuwste persbericht dat enkele dagen voor 1 april gestuurd werd.

Normaal gesproken grijpen veel Bredase evenementen en bedrijven 1 april aan om ludieke grappen en acties te bedenken. Al ver voor 1 april stromen de mailboxen van nieuwsredacties als die van BredaVandaag dan vol met de meest bizarre persberichten. Maar dit jaar blijft het relatief stil. Tijdens de huidige coronacrisis lijken veel bedrijven en organisaties zich niet te willen branden aan een grap, uit angst dat deze verkeerd zal vallen. Een 1 april grap kan in deze tijd alleen wanneer deze luchtig en grappig genoeg is. En dat is Duikboot Festival bijzonder goed gelukt

Het Festival verstuurde een realistisch persbericht met het nieuws dat het festival deze zomer ook open zal staan voor naturisten. "Voor het eerst in Brabants festivalland zal een elektronisch muziekfestival plaats bieden aan naturisten. In samenwerking met het NRB (Naakt Recreëren in Breda) zal er een exclusief stukje Asterdplas worden gereserveerd!"

Duikboot Festival wordt, mits het dan weer mogelijk is gezien de coronamaatregelen, zaterdag 29 augustus gehouden bij de Asterdplas. Lees er hier meer over.