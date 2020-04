Voor de derde keer luiden vanavond de klokken voor 'hoop en troost'

BREDA - Vanavond is van 19:00 uur tot 19:15 uur de derde editie van ‘klokken van hoop en troost’. Dan zullen opnieuw vele klokken in het centrum van Breda luiden. En deze keer doet ook het Stadhuis van Breda mee.

In navolging van het landelijk initiatief luiden in Breda vanavond tegelijkertijd weer de klokken van de Grote Kerk, Catharinakerk, Waalse Kerk en de Antonius Kathedraal. Meer dan 600 torens, klokkenstoelen en kerken in het hele land nemen inmiddels deel aan deze landelijke actie. En ook het Stadhuis van Breda doet deze keer mee.

De actie is opgezet als teken van hoop een troost. "We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal", laat het Klokkenluidersgilde Breda weten. "En we luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen." Tegelijkertijd is de actie ook een symbool van dankbaarheid voor de mensen in vitale beroepen. " We waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen."