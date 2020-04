Politie voert controles uit bij Belgische grens: vertraging van half uur

BREDA - Op de A16 van Breda richting Antwerpen is dinsdagmiddag vertraging ontstaan. Dat komt omdat de politie grenscontroles uitvoert. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd.

De vertraging voor de Belgische grens duurt ongeveer dertig minuten. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd. De controles worden uitgevoerd omdat België de grenzen gesloten heeft in verband met het coronavirus. Nederlanders mogen niet meer over de grens gaan tanken.

In- en uitreiscontroles

België heeft aan zijn grensovergangen in- en uitreiscontroles ingevoerd op 'niet-essentiële verplaatsingen' om zo de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op grote doorgangsroutes controleert de politie, maar bij de sluiproutes is er gekozen voor een andere oplossing. Daar staat grote containers die de weg blokkeren. Omrijden om grenscontroles te mijden heeft dus geen zin. Wie zich niet houdt aan het verbod op 'niet-essentiële verplaatsingen' riskeert een boete tot 4000 euro of drie maanden gevangenisstraf.