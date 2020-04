Mark Rutte: 'Coronamaatregelen gelden tot en met dinsdag 28 april'

BREDA - De coronamaatregelen van het kabinet worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft minister president Mark Rutte samen met minister Hugo de Jonge bekendgemaakt tijdens de persconferentie van dinsdagavond. Tot de maatregelen behoren onder andere het thuiswerken (wanneer dat kan), de afstandsnorm van anderhalve meter en de sluiting van de horeca. De scholen blijven in ieder geval dicht tot en met de meivakantie.

"Zoals u weet was de eventuele verlenging vandaag het belangrijkste punt op de agenda. Het zal u niet verbazen dat we voor verlenging hebben gekozen. We realiseren dat we veel van mensen vragen, maar we nemen dit advies op basis van de professionals. De situatie in de ziekenhuizen laat op dit moment geen ander besluit toe." Dat stelde Mark Rutte tijdens de persconferentie. "Maar, ook na 28 april gaat niet meteen alles naar hoe het was. Ga dus niet meteen plannen maken voor de meivakantie, want ook in die tijd zullen maatregelen gelden."

Maatregelen

De verlenging geldt onder andere voor alle horecazaken die op zondag 15 maart om 18.00 uur hun deuren moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar ook scholen, kinderopvangcentra, musea, kappers, sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops moesten aan deze nieuwe maatregel voldoen. Tot vandaag werd steeds als einddatum 6 april aangehouden, maar de afgelopen dagen werd al duidelijk dat die datum niet langer houdbaar was. Zo werden alle evenementen al afgelast tot 1 juni. Tijdens het crisisoverleg van vandaag is besloten al deze maatregelen te verlengen tot 28 april. Dat geldt ook voor de andere maatregelen, zoals minimaal 1,5 meter afstand houden, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboogplooi en zo veel mogelijk thuiswerken.

Meer testen

Minister Hugo de Jonge ging dieper in op de situatie in de zorg. "En dat is niet alleen de situatie op de Intensive Care's waar we de capaciteit flink verhogen, maar ook buiten de ziekenhuizen in bijvoorbeeld verpleeghuizen." De druk op de zorg neemt namelijk toe. "Het piept en het kraakt", stelde De Jonge. En het virus verspreid zich nog steeds door Nederland. "Het is dus veel te vroeg om af te schalen." Eén van de extra maatregelen in de zorg is dat vanaf aanstaande maandag alle medewerkers in de zorg met klachten getest gaan worden, dus bijvoorbeeld ook thuiszorgmedewerkers. "Door meer labs te gebruiken, door nachten door te werken en door betere apparatuur te gebruiken kunnen we onze testcapaciteit flink verhogen." Van vierduizend testen per dag gaat Nederland nu naar 17.500 testen en dat is nog uit te breiden naar 29.000 testen per dag.

In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.