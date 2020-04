Voor het eerst meer dan 30 coronapatiënten op intensive care Amphia

BREDA - In het Amphia ziekenhuis in Breda liggen momenteel 34 patiënten die besmet zijn met het coronavirus op de intensive care. Het eerst voor het eerst sinds de corona-uitbraak in Nederland startte dat er meer dan 30 coronapatiënten op de intensive care liggen in Breda. Het Amphia heeft onder normale omstandigheden dertig bedden op de IC.

Gisterenavond lagen er 34 coronapatiënten op de IC. Dat zijn er 7 meer dan de dag ervoor. Dat laat het ziekenhuis vanochtend in een update weten. In totaal worden er 91 coronapatiëten verzorgd in het Bredase ziekenhuis. Er zijn in het Amphia in totaal 41 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Zes daarvan kwamen de afgelopen 24 uur om het leven.

Normaal gesproken heeft de intensive care van het Amphia ziekenhuis in Breda een totale capaciteit van 30 bedden. Maar deze is inmiddels al fors uitgebreid. Momenteel staan er 43 IC-bedden in het ziekenhuis. En de IC kan nog verder worden opgeschaald. Het maximaal haalbare is momenteel 56 bedden.

Intensive care

De intensive care in Nederland wordt overal fors uitgebreid om ruimte te creëren voor coronapatiënten. In de persconferentie van dinsdagavond liet minister Hugo de Jonge weten dat er deze zondag 2400 IC bedden moeten zijn gerealiseerd in ons land. Daarmee moet er op dat moment genoeg plek zijn voor alle patiënten. Maar de kans is groot dat de IC komende weken nog verder uitgebreid moet worden.