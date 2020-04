Bijzonder inkijkje in corona-afdeling Amphia: 'Je wilt zeggen dat het goed komt, maar dat kan niet'

BREDA - Nieuwsuur heeft afgelopen weekend een reportage gemaakt van het werk op de corona-afdeling in het Amphia ziekenhuis in Breda. In de indrukwekkende video vertellen onder andere een schoonmaakster, IC-verpleegkundige en coronapatiënte over de situatie in het ziekenhuis.

Mevrouw Potters is één van de patiënten die op de speciaal ingerichte corona-afdeling van het Amphia ziekenhuis ligt. Daar ligt ze al twee weken. Ze was zeer ernstig ziek, vertelt ze aan Nieuwsuur. "Ik ben heel ziek geworden. Verschrikkelijk. Ik moest echt vechten voor mijn leven." Inmiddels gaat het met haar weer iets beter. Maar dat geldt niet voor alle mensen op de corona-afdeling. Zo liggen daar ook ernstig zieke patiënten waarvoor een opname op de IC medisch geen zin meer heeft. Zij worden niet meer beter en krijgen palliatieve zorg. "We zeggen dan eerlijk dat het gaat om verlichten om klachten, en niet meer om beter te maken", legt een longarts uit.

Gespecialiseerde verpleegkundigen van andere afdelingen springen bij om te helpen op de IC. Op de intensive care liggen de coronapatiënten die in een kunstmatige slaap worden gehouden. En die kunstmatige slaap is veel langer dan normaal gesproken het geval is. Namelijk zo'n twee tot drie weken. "Dat is het vervelendste moment", stelt verpleegkundige Wendy Herijgers. "Je wilt zo graag zeggen dat het goed komt. En dat kunnen wij gewoon niet zeggen."

De gehele reportage van Nieuwsuur bekijk je hier.