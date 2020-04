RIVM: Landelijk 166 patiënten overleden, 1083 nieuwe besmettingen

BREDA - In de afgelopen 24 uur zijn er in Nederland weer 1083 mensen positief getest op het coronavirus. Dat brengt het totaal aantal patiënten op 14.697. Er zijn in totaal 1339 patiënten overleden aan COVID-19 sinds het virus Nederland bereikte. Afgelopen 24 uur overleden er acht patiënten in het Amphia aan de gevolgen van het virus.

Sinds de laatste update van het RIVM zijn er 1083 Nederlanders positief getest op COVID-19. Dat brengt het totaal in Nederland op 14.697 bevestigde besmettingen. De werkelijke aantallen zijn waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met symptomen getest wordt in Nederland.

In totaal zijn er 1339 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM. Dat zijn er 166 meer dan gisteren. Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuizen in het land is 5784. Dat zijn er 625 meer dan een dag daarvoor.

De trends in de opnames per provincie zijn onveranderd ten opzichte van gisteren. Noord-Brabant lijkt over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames heen te zijn. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg is dit nog niet zichtbaar. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Verspreidingskracht neemt af

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar te worden. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.

Woensdagochtend vertelde Jaap van Dissel van het RIVM aan de Tweede Kamer al dat de verspreidingskracht van het coronavirus in Nederland af aan het nemen is. Dat is al sinds 16 maart aan het gang en die trend zet zich door. Dat is goed nieuws, maar vasthouden aan de maatregelen blijft cruciaal om die trend door te kunnen zetten