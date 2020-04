Uitgeverij de Bode over afhaalpunten voor weekkrant: 'We zijn blij met hoe het loopt'

BREDA - Het was een lastige beslissing voor Uitgeverij de Bode, maar afgelopen week werd de knoop doorgehakt. De weekkrant zou deze week níet huis-aan-huis verspreid worden. De Uitgeverij bracht de Bode deze week via afhaalpunten, de online e-paper én via bezorging aan woonzorgcentra op een andere manier naar alle Bredanaars dan zij normaal gewend zijn. En dat is, gelukkig, goed bevallen.

"Het brengen van lokaal nieuws staat voor ons altijd voorop", schreef de directie van Uitgeverij de Bode deze week in een persoonlijke brief die werd afgedrukt in alle edities van weekkrant De Bode. Aan lokaal nieuws is in deze tijden van crisis immers meer behoefte dan ooit. En dat is waar De Bode al jaren voor staat. "Maar door verdampende omzetten van onze adverteerders staat deze lokale nieuwsvoorziening nu ernstig onder druk. Daarom hebben we besloten om deze week, week 14, Weekblad de Bode niet huis aan huis te bezorgen, maar te verspreiden via afhaalpunten. U kunt de Bode daar meenemen en hem na het lezen zelf in de bus doen bij anderen die de Bode graag lezen. Wel zorgen we voor kranten bij verzorgingstehuizen, zodat ouderen hun deur niet uit hoeven om de Bode te lezen."

Afhaalpunten

Deze week was de Bode dus ineens te vinden in speciaal neergezette houders in winkels, supermarkten en bij tankstations. Wie dus even voor een noodzakelijke boodschap de deur uit was, kon zijn weekkrant zelf meepakken. Degenen die hun krant net zo graag online wilden lezen, maakten gebruik van de online e-paper van De Bode. En ouderen die in woonzorgcentra wonen konden de Bode 'gewoon' binnen het eigen woonzorgcentrum halen. Daar werd de Bode speciaal voor de oudere bewoners wél bezorgd. "We zijn blij met hoe het afgelopen week is gelopen", stelt de uitgeverij. "Het is natuurlijk wennen voor iedereen. En sommige mensen vinden het jammer dat ze de krant niet op de mat konden vinden. Dat begrijpen we. Maar gelukkig kregen we ook positieve reacties. Zo werd de krant bij sommige supermarkten in de thuisbezorgpakketten gestopt. En er waren ook mensen die zelf bij de supermarkt twee krantjes meenamen, om hem ook even in de bus te gooien bij een oudere buurvrouw. Dat is heel fijn om te horen."

Aankomende week zal de Bredase Bode wel weer huis-aan-huis verspreid worden. Over de weken die daarop volgen, heeft de uitgeverij nog geen knoopt doorgehakt.