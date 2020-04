Hoe kom jij de crisis door? Gemeente Breda vraagt inwoners enquête in te vullen

BREDA - De coronacrisis raakt ons allemaal. De ene wordt zacht geraakt, en de ander een stuk harder. Bijvoorbeeld omdat het financieel lastig is. Of omdat je last hebt van eenzaamheid. De gemeente Breda wil graag weten van haar inwoners hoe het met hen gaat en wat zij van de maatregelen vinden. Daarom worden Bredanaars gevraagd een vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst vind je hier: https://bit.ly/33RyhrV. De gemeente hoopt dat veel inwoners de moeite doen om de vragenlijst in te vullen. "Zo help je ons met het verbeteren van onze aanpak."

Hulp

Er zijn in Breda al veel maatregelen genomen om Bredanaars in nood te helpen. Dat gaat van financiële hulp, tot maatschappelijke hulp. Zo heeft Zorg voor Elkaar Breda een speciaal meldpunt voor tijdens de coronacrisis. Iedereen die hulp nodig heeft, of iemand kent die hulp nodig heeft, kan zich daar melden. En tegelijkertijd kunnen ook mensen en organisaties die hulp willen aanbieden zich bij het meldpunt melden. Zo wordt vraag en aanbod op effectieve manier bij elkaar gebracht.