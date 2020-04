Stichting Lezen en Schrijven bundelt corona-informatie in begrijpelijke taal

BREDA - Stichting Lezen en Schrijven komt met een website waarop informatie rondom de coronacrisis in begrijpelijke taal vermeld staat. "Wij vinden het van levensbelang dat iedereen in Nederland deze informatie begrijpt." Ook zet de organisatie zich ervoor in dat laaggeletterden tijdens de coronacrisis kunnen blijven leren.

In deze tijd worden burgers door de media en de overheid overspoeld met informatie over het corona. "Veel mensen hebben vragen over de maatregelen die nodig zijn vanwege het coronavirus. Ook zijn veel overheden, bedrijven, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties op zoek naar informatiemiddelen voor hun burgers, klanten en medewerkers", laat Stichting Lezen en Schrijven weten. "Op onze website lezenenschrijven.nl/corona geven we een overzicht van informatie in begrijpelijke taal. Zoals de video-animaties: 'Wat te doen bij coronavirus?' en 'Wat is 1,5 meter?' Ook geeft de website een overzicht van informatie aan laaggeletterden door andere organisaties. Bijvoorbeeld de gezondheidsadviezen van expertisecentrum Pharos in begrijpelijke taal. En hun woordenlijst met uitleg van moeilijke woorden rondom het coronavirus. Ook uitleghulp Steffie legt informatie op een eenvoudige manier uit. De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. Daarom vullen we deze website regelmatig aan."



Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. "Het voorkomen en verminderen van het coronavirus lukt alleen als íedereen de informatie en de te nemen maatregelen begrijpt. Daarom zetten we informatie in begrijpelijke taal op één plek: lezenenschrijven.nl/corona. Iedereen kan deze materialen doorsturen, kopiëren en gebruiken."

Lesmateriaal

Naast de gebundelde informatie, wordt er ook lesmateriaal aanboden op de website. "Dit is voor vrijwilligers en docenten, die laaggeletterden begeleiden. Voor cursisten is het voortzetten van de lessen essentieel. Zo blijven ze doorleren en is er minder kans dat ze stoppen. Ook is het contact met hun begeleider en medecursisten belangrijk. Veel laaggeletterden vinden leren lastig en missen digitale vaardigheden om goed om te gaan met online lesprogramma's. We zorgen daarom dat vrijwilligers en docenten via licenties toegang hebben tot online lesmateriaal via Oefenen.nl. Zodat zij hun lessen en contact met cursisten online en telefonisch kunnen voortzetten."